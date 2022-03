Rwanda zal klaar zijn voor het WK in 2025: "Meer fans dan bij de Ronde van Vlaanderen"

Een paar weken geleden is de Ronde van Rwanda geruisloos afgewerkt. Met als eindwinnaar de Eritreeër Natnael Tesfatsion. Voor de tweede keer op een rij stond met Tarteletto-Isorex ook een Belgische ploeg aan de start. De renners van manager Peter Bauwens werden 6e in de eindstand met Gianni Marchand en 13e met Lennert Teugels. Missie geslaagd.

Lennert Teugels was er voor het tweede jaar op een rij bij en vond het opnieuw een fantastisch avontuur. "Zowel wat sportieve resultaten als wat de sfeer betreft, was het een voltreffer", zegt Teugels in een reportage bij onze radiocollega's. De Ronde van Rwanda wordt met een overwegend Afrikaans peloton gereden en dat merk je toch, klinkt het. "Afrikanen kunnen vaak zeer goed klimmen, maar missen wat body om in de valleien het verschil te maken."

De publieke belangstelling is enorm

Rwanda en wielrennen, het lijkt een vreemde combinatie, maar de wielerliefhebbers weten maar al te goed hoe waanzinnig populair de sport er is. "Er komt meer volk kijken dan naar de Ronde Van Vlaanderen", bevestigt Teugels. "Vooral op de Muur van Kigali is het geluid oorverdovend." "Het is ook logisch, want de mensen hebben daar weinig ontspanningsmogelijkheden en de koers is er één van."

De Muur van Kigali is een speciale helling met kasseien. In Vlaanderen worden kasseien rij per rij gelegd, maar daar liggen ze in cirkelpatroon en vertrekken ze vanuit 1 punt. "Het bolt echt voor geen meter", onderlijnt ervaringsdeskundige Teugels. "Wat percentages en lengte betreft, is het een beetje de Paterberg, maar het bolt nog slechter." "Maar voor het overige heeft Rwanda mooie en brede wegen, die een beetje op Spanje lijken." "Het is wel geen meter vlak Met hellingen van 5 à 10 km, niet zo steil, maar door de grote hoogte, tussen 1.500 en 2.500 meter, is het niet te onderschatten."

En hoe is het ginds met de accommodatie gesteld? "Ons hotel in Rwanda was eenvoudig, maar wel in orde." "Kigali heeft ook nog betere hotels, waar de Europese standaard zeker wordt gehaald. Daar moeten de teams die in 2025 het WK komen rijden niet bang voor zijn." "Het eten was wel nogal eentonig. Altijd kip en rijst, maar klagen mochten we zeker niet. De lokale bevolking moet het met veel minder stellen."

Waarom koersen in Rwanda?

Tarteletto-Isorex is een continentaal team en probeert overal wat UCI-punten te sprokkelen. "Dat is, naast het avontuur, de belangrijkste reden waarom we in Rwanda aan de start staan", zegt Peter Bauwens, algemeen manager van het team. "We hebben in Rwanda 45 punten gepakt en voor dat aantal moet je in Europa al heel wat koersen rijden."

Volgens Peter Bauwens zal Kigali helemaal klaar zijn voor het WK in 2025. Dat eerste Afrikaanse WK wordt een mijlpaal. "Organisatorisch zal er wel nog wat op punt gesteld moeten worden, maar ze hebben nog 3 jaar, dus dat komt wel goed." "Tour-organisator ASO is al met Tourbaas Christian Prudhomme in Kigali geweest en die zal er wel voor zorgen dat alles vlot verloopt."

Het klimaat kan een belangrijke rol spelen