Luxeknecht Mikel Landa gelooft in Tour-kansen Evenepoel en heeft ook eigen ambities: "Ik droom van eindzege in Vuelta"

ma 15 januari 2024 08:55

Op zijn 34e rijdt Mikel Landa voor het eerst in Belgische loondienst.

Een nieuwe wolf binnen de roedel van Soudal-Quick Step is berggeit Mikel Landa. De 34-jarige Bask moet een sleutelpion worden in de klimtrein van Remco Evenepoel. "In de Tour wil ik Remco in de bergetappes tot het einde bijstaan", definieert Landa zijn knechtenrol.

De klimbrigade versterken was een van de voorwaarden om Remco Evenepoel gelukkig te houden binnen Soudal-Quick Step. Laurens De Plus en Pavel Sivakov leken voor de hand liggende namen, maar uiteindelijk verraste Patrick Lefevere door Mikel Landa naar The Wolfpack te lokken. "Al was ik na het eerste telefoontje nog niet overtuigd", bekent Landa. "Na het tweede telefoontje was ik dat wel." "Remco zei dat hij me bewonderde en veel waarde hecht aan mijn ervaring. Ik kreeg een rol aangeboden die me motiveerde om naar dit team te komen."

In de eerste plaats rijd ik in dienst van Remco, in andere koersen mag ik mijn eigen kans gaan. Mikel Landa

Hoe zal die dubbele rol van Landa eruitzien? “In de eerste plaats zal ik de ploeg zoveel mogelijk helpen. Soms zal dat in dienst zijn van Remco, soms in dienst van iemand anders." "Daarnaast mag ik in bepaalde koersen voor eigen rekening rijden. In de Vuelta zal ik bijvoorbeeld de kans krijgen om een goed klassement te rijden." In de grote rondes stond Landa al 2 keer op het eindpodium, dat was telkens op het 3e schavotje in de Giro. “Maar ik blijf ervan dromen om een grote ronde te winnen. Dat wordt wel alsmaar moeilijker voor mij, want de jaren verstrijken en er komen nieuwe rivalen bij." "Maar de voorbije jaren kwam ik in de buurt van het eindpodium. Dus waarom zou eindwinst niet meer mogelijk zijn?"

Evenepoel bij Pogacar en Vingegaard houden