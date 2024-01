Ilan Van Wilder krijgt eigen kansen, wil naar de Tour en betreurt uitspraken niet: "Hopelijk heeft het geholpen"

"Daarna volgt Parijs-Nice met Remco (Evenepoel). We starten er met een goeie ploeg. Het is een hoofddoel om het daar heel goed te doen."

Ilan Van Wilder had een fraai najaar met zeges in Duitsland en Italië. Hij won de Tre Valli Varesine tijdens de fusiesoap en liet na die overwinning duidelijk zijn afkeer blijken.

"Het was een heel onduidelijke periode waarbij iedereen heeft afgezien. We zaten in Italië met een groot deel van de ploeg en de sfeer was niet al te best. We hadden het moeilijk met de onwetendheid en de onduidelijkheid."

"Ik heb geen spijt van de emoties die ik getoond heb. Ik heb mijn gedachten gezegd en ik ben daar tevreden over."

"Ik ben opgekomen voor mijn ploegmaats en de staf. Ik hoop dat dat misschien iets gedaan heeft, maar ik ben zeer blij dat het niet is doorgegaan."

"Er zijn gesprekken geweest tijdens het hele gedoe en ook een beetje erna", geeft Van Wilder nog aan. "Er speelde zich veel af boven ons hoofd."

"Wij zijn werknemers waarbij we helaas, als puntje bij paaltje komt, niet echt heel veel betekenen. Dat is cru, maar dat is het leven."