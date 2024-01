De Bruyne gaat niet zweven na feestelijke terugkeer: "Ik sta nog lang niet waar ik moet staan"

Met een assist in de FA Cup fleurde Kevin De Bruyne zijn terugkeer na bijna vijf maanden op. Toch beseft de Rode Duivel dat hij nog een lange weg af te leggen heeft voor hij in topvorm verkeert. "Daar moet ik langzaam naartoe bouwen."

Hij lag bijna 5 maanden in de lappenmand, maar gisteren kreeg Kevin De Bruyne zijn eerste speelminuten sinds augustus. In de FA Cup mocht hij de laatste 33 minuten in actie komen tegen tweedeklasser Huddersfield.

En De Bruyne liet zich meteen zien. Een kwartier voor tijd leverde hij de assist voort de 5-0 van Rode Duivel Jeremy Doku. "Dat voelde goed", vertelde de 32-jarige De Bruyne.

"Ik heb hier hard voor gewerkt. Ik voelde me prima op het terrein en was comfortabel in mijn acties. Die ovatie nadat ik vijf maanden lang aan de kant had moeten staan, gaf me ook wel een boost."

Toch verwacht De Bruyne nog niet dat hij nu meteen aan de aftrap zal staan. "Ik ben blij dat ik terug ben, maar in topvorm ben ik zeker nog niet. Daar moet ik langzaam naartoe bouwen."



"Er zal snel een moment komen dat ik weer elke match wil spelen, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren en mag geen stappen overslaan. Het is goed dat we in een periode zitten waarin er minder wedstrijden zijn."



"Ik verwacht niet dat ik heel veel zal spelen. Het duel van zaterdag op verplaatsing bij Newcastle is weer een belangrijke wedstrijd. Ik ga ervan uit dat ik dan weer op de bank zal zitten."