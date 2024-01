Alleen maar lachende gezichten: Kevin De Bruyne luistert rentree op met assist voor Jeremy Doku

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 07/01/24 - 15:01

59' - Own goal - Ben Jackson (3 - 0)

Na een afwezigheid van net geen 5 maanden is Kevin De Bruyne terug van weggeweest. In de FA Cup tegen Huddersfield Town zette coach Pep Guardiola het licht op groen. De Bruyne ontgoochelde niet en schotelde de 5-0 voor aan Jeremy Doku, die ook al zijn terugkeer vierde. City won poepsimpel, het klasseverschil was gewoon te groot.