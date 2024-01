Meer dan nieuw kapsel: de fysieke én mentale make-over van Kevin De Bruyne op weg naar succesvolle rentree

De metronoom zal tikken als vanouds. Na een maandenlange revalidatie lonkt de rentree van Kevin De Bruyne in de FA Cup tegen Huddersfield. Zijn zware hamstringblessure maakte van hem een nieuwe voetballer, na een volledige fysieke én mentale reset. Een blik op het pad naar de terugkeer van KDB.

"See you soon." Verlossende woorden bij de recentste Instagram-post van Kevin De Bruyne. Gelukkig voor de middenvelder ligt vrijdag 11 augustus 2023 al even achter de rug. In de Premier League-opener tegen Burnley begaven zijn hamstrings het opnieuw. "Als natte keukenhanddoeken", zo beschreef hij de kracht in zijn spieren, die hem al maanden teisterden. Een operatie drong zich op. De eerste stap in een lange weg richting terugkeer.



Mentale reset

"Het nieuws van mijn blessure was een fysieke en mentale klap voor me", deelt KDB op krukken na zijn operatie. Even twijfelden experten of de natte keukenhanddoeken niet op natuurlijke wijze weer aan kracht konden winnen, maar uiteindelijk hakte dokter Geert Declercq de knoop door. Doel: na Nieuwjaar zichzelf weer voetballer noemen. Met topkinesist Lieven Maesschalck aan zijn zijde geen utopie.

Wat voor veel voetballers de grootste uitdaging van hun carrière vormt, is voor De Bruyne hét moment om de resetknop in te drukken. Een groot onderhoud, zoals je dat bij een auto zou doen. Fysiek, dat zeker. Maar ook mentaal. In de nazomer werkt de Belgische metronoom van Manchester City in alle luwte aan zijn terugkeer op het hoogste niveau. In de tussentijd geniet hij van zijn taken als vader én probeert hij vrouwlief te overtuigen om nog wat jaren aan de top te voetballen. En dan duikt hij in oktober en november plots twee keer op in Abu Dhabi.

De Bruyne wordt eerst gespot bij een UFC-kamp. Later vergezelt hij het Formule 1-circus. Opvallend: de treblewinnaar steelt de show met een klein dansje en een make-over. Ronaldo Nazario krijgt de eer om KDB's lange haardos van dichtbij te bewonderen in een gesprek. Elk publiek optreden wordt steeds vergezeld van een lach. Neen, het nieuwe leven naast het veld heeft onze landgenoot geen windeieren gelegd.

Duurzamere voetballer

Wie verder kijkt dan het kapsel en de kamerbrede glimlach, merkt ook nog op dat Kevin De Bruyne scherper staat dan ooit. "Hij volgt een specifieker dieet en gaat ook zijn rituelen voor de wedstrijd aanpassen", deelt Sam Lee, Engelse journalist van The Athletic die Manchester City nauwlettend onder de loep houdt.

De Bruyne laat de praatjes achterwege en gaat zich meer focussen op het fysieke. Sam Lee, The Athletic

Dat allemaal om een duurzamere voetballer te worden. De Bruyne droomt er luidop van om zijn carrière te beëindigen bij de huidige CL-winnaar. Dan kan hij zich geen seizoen zoals het vorige permitteren. "Vroeger had hij meer mentale rust nodig voor een wedstrijd", deelt Lee. "Vlak voor de opwarming sloeg hij nog rustig een praatje met de stafleden. Die laat hij nu achterwege om zich te focussen op het fysieke." Massages, blessurepreventie en activering van de spieren. Zo moet de middenvelder weer de topper van weleer worden.

Dat de fans reikhalzend uitkijken naar de terugkeer van King Kev, bewijst het rumoer bij zijn opwarmbeurt tegen Sheffield. Aan de Belg om die anticipatie om te zetten in prestaties op het veld. Iets waar hij zijn voorzorgen duidelijk al nam. "Ik heb naar manieren gezocht om op mijn beste niveau terug te keren. En ik ben er zeker van dat ik in orde ga zijn als ik weer op het veld sta", verzekert hij. Trainer Pep Guardiola verzekerde alvast dat KDB - net als Jeremy Doku - helemaal fit is voor de wedstrijd in de FA Cup tegen Huddersfield. Zo wijst alles erop dat de "see you soon" een "tot vanmiddag" wordt.

