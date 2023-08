Kevin De Bruyne is geopereerd aan zijn hamstring: "Nieuws van blessure was fysieke en mentale klap"

Kevin De Bruyne is dan toch geopereerd na zijn hamstringblessure. De Rode Duivel viel geblesseerd uit in de opener van het nieuwe Premier League-seizoen tegen Burnley. Even werd getwijfeld of een operatie nodig was, maar die heeft hij nu met succes doorstaan. "Ik ben klaar om binnenkort weer aan het werk te gaan", deelt De Bruyne.