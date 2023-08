"Ernstige blessure" bij Kevin De Bruyne: "Hij is enkele maanden buiten strijd"

"Het plan is om verschillende dokters te raadplegen om de juiste beslissing te maken, maar we zijn hem zeker een tijdje kwijt."

Over een operatie is nog geen beslissing genomen. "Die knoop moeten we de komende dagen doorhakken."

De Spanjaard sprak over "een ernstige blessure". "Hij zal enkele maanden out zijn", klonk het zonder al te veel details te geven. Er zou sprake zijn van een herstelperiode van 3 tot 4 maanden.

Aan de vooravond van de Europese Supercup heeft Pep Guardiola een update gegeven en die was niet rooskleurig. Integendeel.

De Bruyne moest tegen Burnley naar de kant met een nieuwe hamstringblessure, een letsel dat hem ook al in de finale van de Champions League vroegtijdig naar binnen had gestuurd.

Heeft Guardiola boter op het hoofd, zoals her en der wordt beweerd? Had hij De Bruyne niet zo snel weer voor de leeuwen moeten gooien met de CL-finale in het achterhoofd?

"Ik heb met de dokters, de staf en Kevin zelf gepraat voor de wedstrijd tegen Burnley. Hij vertelde me dat hij zich goed voelde", verdedigde Guardiola zich.

"Het is gewoon een jammerlijk voorval." Lag onvoldoende voorbereiding aan de basis? "Geef me 25 dagen om je klaar te stomen voor elke match, dan is het een pak makkelijker", klonk het lichtjes verwijtend.

Voor City is de blessure een flinke aderlating. "Iemand met het talent van Kevin is moeilijk om te vervangen."

"Tegelijk is het een grote kans voor andere jongens om hun kans te nemen. Er is geen een op een vervanger, maar de opties zijn er."