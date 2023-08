Buitenlandse tours reden voor uitpuilende ziekenboegen? "Pech is een te makkelijk excuus"

Het nieuwe voetbalseizoen is nog maar pas begonnen en toch stromen de ziekenboegen al vol. De Rode Duivels zagen Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne uitvallen voor langere tijd. Beiden gingen zich met hun clubs voorbereiden op het seizoen met een exotische zomertour. Kinesist David Bombeke gelooft niet in toeval: "Clubs kennen de link tussen zomertours en blessures, maar de deals zijn te belangrijk."

Het nieuwe seizoen begon vrijdag dramatisch voor Kevin De Bruyne. De middenvelder viel al na 20 minuten uit tegen Burnley met volgens zijn coach Pep Guardiola dezelfde blessure als in de Champions League-finale. Eerder in de week raakte ook Thibaut Courtois zwaar geblesseerd. In de Jupiler Pro League zagen we al spierblessures bij Nurio Fortuna, Edgaras Utkus, David Henen, Amir Murillo, Alexandro Calut en Bjorn Meijer. Te veel om over louter toeval te kunnen spreken?

Er moet een balans zijn tussen belasting en belastbaarheid, die is nu volledig zoek. David Bombeke

Dat denkt ook kinesist David Bombeke. Hij werkt onder andere voor Club Brugge en ziet een trend: "Of er een verband is tussen de kortere voorbereidingen en de blessures is een no-brainer." "Een groot luik van de blessurepreventie is de belasting. Er moet een balans zijn tussen belasting en belastbaarheid, die is nu volledig zoek. Er zijn veel meer matchen dan pakweg 10 jaar geleden en rustpauzes zijn veel korter", aldus Bombeke. Door de zomerinterlands is er ook minder tijd om het seizoen voor te bereiden. "Toch probeert elke coach in die kortere voorbereiding hetzelfde te doen als vroeger. Ze steken een programma van 6 weken in 4 weken. Dat is de voornaamste reden voor de blessuregolf."

Exotische promotie-tours zorgen voor blessures

Sinds enkele jaren doen grote Europese clubs ook lucratieve zomertours in alle uithoeken van de wereld om zich daar voor te bereiden. Op commercieel vlak zeker een goede zaak, maar de vraag is of al dat reizen wel goed is voor de spelers. "Onderzoek heeft al een link gelegd tussen hamstringsblessures en clubs die deze tours doen. Doorheen het hele seizoen zien we dat die vaker voorkomen bij de clubs die voor de tours kiezen." "De clubs weten dat zelfs, maar de deals zijn te belangrijk voor hen."

Er is een link bewezen tussen clubs die promotionele tours doen en hamstringblessures. David Bombeke

Kevin De Bruyne lijkt een slachtoffer te zijn van die hebzucht. Hij viel met een gelijkaardige blessure uit als vorig seizoen in de finale van de Champions League. "De medische staf probeert echt te vermijden dat een speler hervalt in een blessure, zeker in een belangrijke spiergroep als de hamstrings. De grootste reden van blessures zijn voorgaande blessures."

Kruisbandblessures zijn niet zomaar pech

Een andere blessure die we bij het seizoensbegin al veel zagen, was een afgescheurde kruisband. Zo zag Real naast Courtois dit weekend ook Eder Militao voor lange tijd uitvallen. Gescheurde kruisbanden worden nog vaak toegewezen aan louter pech. Bombeke gelooft hier echter niet in: "Je kan wel eens pech hebben, maar het is vaak een makkelijk excuus." "Een kruisband is een mooi voorbeeld van een te vermijden blessure. De kruisbandblessures die zonder contact voorvallen, zijn in principe allemaal te vermijden. Als het in een duel gebeurt, ligt het anders."

Een kruisband is een mooi voorbeeld van een te vermijden blessure. David Bombeke