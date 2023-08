Guardiola bevestigt: "De Bruyne heeft dezelfde blessure als in finale van de Champions League"

Nadat Kevin De Bruyne in juni de strijd in de Champions League-finale vroegtijdig moest staken met een hamstringblessure, beleefde hij een rustige zomer om te revalideren.

De Rode Duivel leek helemaal hersteld voor het nieuwe seizoen in de Premier League, te beginnen met een verplaatsing naar het Burnley van Vincent Kompany.

Maar halfweg de eerste helft moest KDB alweer door een zure appel bijten. Zonder contact met een tegenstander leunde hij plots voorover, met zijn handen op zijn knieën. Meteen ging de arm in de lucht richting de bank om aan te geven dat een wissel zich opdrong.



Het was niet meteen duidelijk of het opnieuw om een hamstringblessure ging. De Bruyne greep niet nadrukkelijk naar zijn bovenbeen, maar Pep Guardiola vertelde voor de camera's van Sky Sports na de match dat De Bruyne wel degelijk hervallen is.

"Helaas is hij opnieuw geblesseerd", zei Guardiola. "Het is een blessure op dezelfde plaats als tijdens de finale van de Champions League. Hij zal een tijdje onbeschikbaar zijn."

"Dit is een probleem. We moeten met het medische team nadenken wat er gebeurd is. Kevin voelde zich goed en speelde goed. Misschien had hij niet aan de wedstrijd moeten beginnen, maar dit had ook kunnen gebeuren in de 50e, 65e of 70e minuut."

Na de blessure van Thibaut Courtois dus opnieuw een blessure bij een Belgische smaakmaker in het buitenland.