Zonder een minuut te spelen laat Kevin De Bruyne het Etihad Stadium daveren

Teasen zonder een climax: Pep Guardiola is geen vreemde voor die tactiek. De trainer van Manchester City stuurde Kevin De Bruyne tijdens de wedstrijd tegen Sheffield naar de opwarmingszone, maar liet hem daarna toch nog niet invallen. Ondanks de 2-0-overwinning van de Citizens was het luidste applaus wel voor onze opwarmende landgenoot.

Een uur voor de wedstrijd tegen Sheffield pakte Pep Guardiola plots uit met een surprise van de chef.



Gisteren vertelde hij op de persconferentie nog dat de situatie bij zijn geblesseerden niet veranderd was, maar plots dook de naam van Kevin De Bruyne voor het eerst sinds zijn blessure weer op in zijn selectie.



Voor een basisplaats was het weliswaar nog te vroeg voor onze landgenoot, maar na een uur spelen - toen Manchester City op cruisecontrol net op een 2-0-voorsprong was gekomen via man-in-vorm Julian Alvarez - stuurde Guardiola zijn middenvelder wel richting de opwarmingszone.



Luider dan bij de twee voorgaande doelpunten, werd er gejuicht en gezongen in het Etihad Stadium.



Vanaf dat moment zat iedereen op het puntje van zijn stoel voor een mogelijke comeback van onze landgenoot, maar die zou er nooit komen. Guardiola besliste om nog geen risico te nemen met KDB en zag nog probleemloos naar een 2-0-overwinning voetballen.