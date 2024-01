Paul Herygers over veldritseizoen van Wout van Aert: "Hij mag niet vinden dat hij ergens gefaald heeft"

Wout van Aert komt op 21 januari alleen nog in actie in Benidorm. In totaal zal hij deze winter dan 9 crossen gereden hebben. De balans tot nog toe: 2 zeges (Essen en Zolder), 4x tweede, 1x derde (vandaag in Koksijde) en 1x vijfde (in Hulst).

Het doel van Wout van Aert is pas over een paar maanden. Dit was slechts een training.

"Ik begrijp natuurlijk: je bent een coureur en wanneer je je rugnummer opspeldt en op pad gaat met Mathieu van der Poel, dat je dan probeert mee te gaan, ook al is dat eigenlijk niet zo gepland."

"Af en toe zal dat wel pijn gedaan hebben, maar dat moet hij achter zich laten. Misschien waren zijn ambities hoger, maar dat mocht niet. Hij moet bij zijn plan blijven. Hij heeft gezegd dat hij het over een andere boeg zou gooien en dit jaar alles op de weg zou zetten."

"En misschien is dat ook niet tevergeefs. Want het doel waarover we spreken, is pas over een paar maanden. Dus laten we er maar van uitgaan dat hij nog bezig is met zijn doel na te streven en dat dit slechts een training was."