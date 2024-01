Voormalig bondscoach Marc Wilmots gaat aan de slag als sportief directeur bij Schalke 04

Marc Wilmots heeft een nieuwe uitdaging beet. De clublegende van Schalke 04 wordt sportief directeur bij de ploeg uit de Duitse tweede klasse. Wilmots heeft zijn contract getekend tot eind 2026 en gaat aan de slag in een nieuwe structuur, dat is bevestigd aan onze redactie. Donderdag wordt de ex-bondscoach voorgesteld.

Op zijn 54e keert Marc Wilmots terug naar zijn vertrouwde nest.

De clublegende van Schalke 04 wordt - na zijn carrière als speler en korte passage als interim-coach - sportief directeur bij de ploeg uit de Duitse tweede klasse. Na zijn ontslag als trainer bij Raja Casablanca in februari 2022 wordt dit een nieuwe uitdaging als "sportief eindverantwoordelijke".

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels volgt er Peter Knäbel op. Die zou normaal gezien pas eind dit seizoen vertrekken, maar de samenwerking werd in onderling overleg vervroegd stopgezet.

Wilmots is zeer graag gezien in Gelsenkirchen. In 178 wedstrijden behaalde hij er successen in de UEFA Cup en de Duitse beker. Zijn populariteit moet de club opnieuw op de rails krijgen.

Bij Schalke treft hij met T1 Karel Geraerts een landgenoot aan. Hij stuurde met 7 op 9 de ploeg voorlopig uit de degradatiezone naar plek 14, al is de crisis nog niet helemaal afgewend.

Marc Wilmots wordt donderdag voorgesteld bij de Duitse traditieclub, daarna trekt hij meteen naar de winterstage in Portugal.