Van schijntoernooien tot 'farming': race richting wereldtitel schaken ontaardt in farce

Het zijn zowat de meest begeerde tickets van de schaakwereld: de uitnodigingen voor het Kandidatentoernooi. Dat toernooi is een onvermijdelijke tussenstap naar een eventuele wereldtitel. Wie het wint, mag het opnemen tegen de titelverdediger, Ding Liren.



7 tickets werden vrij eenduidig uitgereikt, maar het laatste plaatsje werd toegekend op basis van de ELO-ranking. En daar is het helemaal misgelopen.

De tot Fransman genaturaliseerde Iraniër Alireza Firouzja leek een zekerheid voor dat ticket, maar het rastalent speelde de voorbije maanden zo belabberd dat zijn ranking beetje bij beetje begon te zakken.

De Amerikaan Wesley So nam virtueel het stokje over, tot plots zijn landgenoot Leinier Dominguez als onverwachte uitdager opdook.



Dominguez kon pas door het forfait van wereldkampioen Ding aan de prestigieuze Sinquefield Cup deelnemen in eigen land. Daar verzamelde hij zoveel punten dat hij zowaar over So sprong in de ranking.



Maar plots kwam de Internationale Schaakbond FIDE met een nieuw reglement op de proppen: om het WK te bereiken, moet je aan toernooien deelgenomen hebben in verschillende landen. Dominguez werd zo gedwongen om op de valreep nog een buitenlands toernooi aan zijn programma toe te voegen, waar hij uiteindelijk voor bedankte.