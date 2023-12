Een 17e wereldtitel erbij: Magnus Carlsen blijft ook op de troon zitten in het snelschaken

Twee dagen na zijn wereldtitel in het rapidschaken heeft Magnus Carlsen ook zijn wereldtitel verlengd in het snelschaken. Voor de Noor is het zijn 17e WK-triomf in zijn carrière, zijn 7e in het snelschaken.

In het WK klassieke schaken had hij geen interesse meer, maar de snellere varianten kunnen Magnus Carlsen wel nog bekoren. Dat bewees de Noor nog maar eens in het Oezbeekse Samarkand.

Twee dagen nadat hij zijn wereldtitel rapidschaken had verlengd, pakte hij ook de kroon in het snelschaken. Het was al de vierde keer dat Carlsen erin slaagde de dubbel te veroveren in hetzelfde jaar.

Nochtans begon het op de slotdag niet goed voor de Noor: tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave verloor hij zijn eerste (en enige) partij op dit WK. Maar met 6 zeges op een rij zette hij de scheve situatie nog recht.

Met 5 wereldtitels in het klassieke werk, 5 in rapidschaak en 7 in snelschaken zit Magnus Carlsen nu al aan 17 wereldtitels.

Toch was er kritiek op het WK omdat Carlsen als enige grootmeester een eigen kleedkamer had gekregen.

Het was niet de enige controverse in Samarkand. De Russische topspelers Daniil Dubov en Ian Nepomnaniasjtsji werden bestraft voor salonremises.