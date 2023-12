Plots heeft België met Anaïs Eudes een moderne vijfkampster: "Grote kans om Parijs 2024 te halen"

België zal in 2024 met een grote delegatie afzakken naar de Olympische Spelen van Parijs. In die olympische delegatie zou zowaar ook een moderne vijfkampster kunnen zitten. Maak kennis met de 34-jarige Anaïs Eudes.

Een makkelijke quizvraag is het allesbehalve: wie was de laatste Belg op de Olympische Spelen die deelnam aan de moderne vijfkamp of pentatlon? Na Parijs 2024 wordt het misschien een makkelijke vraag, want met Anaïs Eudes heeft België plots een atlete die zich in de moderne vijfkamp kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Eudes is 34 jaar en heeft pas sinds deze zomer de Belgische nationaliteit. "Net op tijd, perfecte timing”, vertelde ze zelf tijdens de olympische stage in Belek. Die stage was natuurlijk een primeur voor haar. "Ik vind het leuk, voor mij is het een kans om iedereen te leren kennen."

De moderne vijfkamp, bedacht door de bedenker van de moderne Olympische Spelen Pierre de Coubertin, bestaat uit schermen, paardrijden, zwemmen, schieten en lopen. Die laatste twee sporten worden tegenwoordig gecombineerd - als een soort van biatlon - tot een laser run. "Ik heb een lichte voorkeur voor schermen en paardrijden, maar het is de sport in zijn geheel die me aanstaat en vooral de atleten zelf. We vormen een beetje een familie", vindt Eudes. "De sport zit echt in mijn hart."

Mijn baas in Zottegem, die wist van mijn verleden in de moderne vijfkamp, stelde voor om weer te beginnen maar dan onder Belgische vlag. Anaïs Eudes

Maar hoe kom je als sporter terecht bij de moderne vijfkamp? "Als kind zat ik in een zwemclub en die club had ook een afdeling moderne vijfkamp", vertelde ze aan onze reporter Hermien Vanbeveren. "Mijn broer is ermee begonnen en ik ben hem gevolgd."

Het ging snel voor Eudes. Vanaf haar 14 jaar werd ze al opgenomen in de olympische trainingsgroep van Frankrijk, in 2007 werd ze wereldkampioen bij de jeugd en als 20-jarige vierde ze in 2010 samen met haar landgenotes de wereldtitel in de landencompetitie bij de elite. Een optreden op de Olympische Spelen zat er (nog) niet in. Na enkele mislukte kwalificaties en spanningen met de omkadering stopte Eudes in 2016 met topsport en begon te werken. Eerst bij ASO, onder meer organisator van de Tour de France, daarna bij een Belgisch bedrijf in Zottegem. Daar begon het weer te kriebelen na een voorzet van haar werkgever. "Mijn baas, die mijn verleden in de moderne vijfkamp kende, stelde voor om opnieuw te beginnen maar dan onder Belgische vlag. Ik heb een aanvraag tot naturalisatie ingediend op basis van sportieve prestaties en dat is deze zomer in orde gekomen, net op tijd voor Parijs 2024. Ik was echt heel blij om eindelijk mijn identiteitskaart te krijgen."

Anaïs Eudes leerde in Belek andere Belgische atleten kennen zoals Rani Rosius.

"Nu heb ik grote kans om Olympische Spelen te halen"

De Spelen in Parijs zouden aanvoelen als thuiskomen voor Eudes. Ze is geboren in Parijs en woont er nu nog in een appartement. "Het zou een echte thuismatch zijn voor mij."

Eudes wordt ondersteund via Adeps en BOIC, maar moet voorlopig ook veel zelf doen: "Ik ben mijn eigen trainer, kinesist en planner.” Maar ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld als nu, als Belgische." "De Olympische Spelen zijn het hoofddoel. In het verleden heb ik het altijd gemist door blessures of omdat er al te veel Franse deelnemers waren. Maar nu heb ik een grote kans om het te halen." Op de Europese Spelen greep Eudes nipt naast een olympisch ticket, dat moet ze nu behalen via de wereldranglijst, op 17 juni worden nog 9 tickets uitgedeeld. Op dit moment staat ze op de uitgeschoonde lijst als 5e, voldoende voor olympische kwalificatie. "De finale van de Wereldbeker in mei en het WK in juni zullen de doorslag geven."

Als het Eudes lukt, dan wordt ze de opvolger van de nu 90-jarige Arsène Pint, die in 1960 op de Olympische Spelen in Rome voor België 54e werd in de moderne vijfkamp.