Bouwplannen op 18.000 kilometer van Parijs zorgen voor olympische rel: "Wereldwijde oproep om af te zeggen"

"Valpartijen hebben er kwalijke gevolgen en die golf, waarbij de surfers ettelijke seconden in de tube verdwijnen, is slechts voor enkelingen op de wereld gemaakt."

Teahupoo, op zo'n 15.000 kilometer van Parijs, biedt een uitweg. "Het is een unieke, maar ook dodelijke golf die breekt op een vlijmscherp en heel ondiep koraalrif."

"Maar men moet uitwijken naar het zuidelijk halfrond, want daar begint het zwelseizoen in mei, juli en augustus. Daar rekenen ze op golven en met Tahiti hebben de Fransen er een ex-kolonie."

"Frankrijk is nochtans het surfmekka van Europa", bevestigt ex-surfprof en uitbater van surfclub Surferspraradise in Knokke Frank Van Leenhove.

De organisatie van de Spelen is daarom van plan om er een jurytoren voor de pers en juryleden te bouwen, maar de lokale surfers vrezen dat er beton gestort zal worden op het rif en dat er beschadiging zal zijn.

De surfcompetitie op de Spelen wordt georganiseerd in Tahiti.

"Die toren kan de golven ook verstoren en wat gebeurt er na de Spelen met de toren? Er is dus heel wat protest."

Heeft het protest bij de surfers dan te maken met die omstandigheden? "De golf breekt op een rif diep in de zee. Je moet er dus met een boot of jetski naartoe."

"Er wordt een boycot onder de surfers georganiseerd"

Niet bouwen is volgens de organisatie geen optie. "Vanop het strand kan de jury de wedstrijd niet volgen en kan de pers niet filmen."

"Maar er is een wereldwijde oproep aan de geselecteerde surfers om hun deelname af te zeggen. Er wordt een boycot georganiseerd."

"In het verleden is er al heel wat protest geweest toen surfen olympisch werd. Voor velen is het een lifestyle, een religie."

"Ze zien het niet als iets competitiefs. Voor hen past het niet in het rijtje met olympische sporten."