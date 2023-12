Carlo Ancelotti blijft tot 2026 trainer van Real Madrid, wat nu met Brazilië?

Brazilië trok al langer aan de mouw van Carlo Ancelotti. In juli raakte bekend dat hij zijn contract in Spanje zou respecteren en in juni 2024 aan de slag zou gaan als bondscoach van de Seleçao op de Copa America in de VS.



Dat is toch wat de Braziliaanse bondsvoorzitter Ednaldo Rodrigues vertelde. In tussentijd neemt Fernando Diniz, ook coach van Fluminense, de honneurs waar.



Maar vandaag kwam er een nieuwe episode in de soap en lijkt de Braziliaanse droom definitief verknald: Real meldde een akkoord met Ancelotti om hun samenwerking met 2 jaar te verlengen. De Italiaan kwam in 2021 in Madrid toe als opvolger van Zinédine Zidane.



In zijn eerste seizoen pakte hij de Spaanse titel en de Champions League, vorig seizoen oogstte hij de Copa del Rey. Het is de tweede periode van Ancelotti bij Real na een passage van 2013 tot 2015, met wisselend succes.



De geprezen coach was in zijn rijkgevulde loopbaan ook aan de slag bij Napoli, Bayern München, Paris Saint-Germain, Chelsea, Milan, Juventus, Parma en Reggiana. Real plukte hem weg bij Everton.



Real voert na 18 speeldagen samen met revelatie Girona de Spaanse Liga aan met 45 punten. In de 1/8e finales van de Champions League treffen Ancelotti en co. komend voorjaar RB Leipzig.



Thibaut Courtois ligt bij Real sinds vorige zomer in de lappenmand met een zware knieblessure. Eden Hazard is gestopt, nadat hij van Ancelotti maar weinig speelkansen kreeg.