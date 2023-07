Brazilië stelt tijdelijke bondscoach aan, Ancelotti op komst voor zomer van 2024

Momenteel is Carlo Ancelotti aan de slag bij Real Madrid. De 64-jarige coach heeft al laten weten dat hij zijn contract zal respecteren en nog een seizoen het Spaanse topteam zal coachen.

Daarna vliegt Ancelotti naar Brazilië. Als alles volgens plan verloopt, krijgt hij de leiding over de Seleçao vanaf de Copa America van volgend jaar in de Verenigde Staten, die in juni 2024 van start gaat.

Dat bevestigde Ednaldo Rodrigues, voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond (CBF), aan de Braziliaanse zender TV Globo.

In tussentijd zal Fernando Diniz Brazilië coachen. De 49-jarige Braziliaan is ook T1 bij Fluminense, een club uit Rio de Janeiro.