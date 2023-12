Real Madrid slaat toe in extra tijd en mag zo alsnog kerst vieren als leider in La Liga

Neen, een schoonheidsprijs zal Alaves-Real Madrid niet krijgen. De organisatie van de thuisploeg zat prima in elkaar en Jude Bellingham - doorgaans de uitblinker dit seizoen bij de Koninklijke - kwam er nauwelijks aan te pas.

Tot overmaat van ramp moest Real Madrid na de pauze met zijn tienen voort. Ref Diaz trok aanvankelijk nog geel voor een flinke overtreding van Nacho, maar op aangeven van de VAR haalde hij toch zijn rode kaart boven.



Met een mannetje minder slaagden de bezoekers er al helemaal niet meer in om de thuisploeg uit verband te spelen. Na een zoutloze match leek een 0-0 dus het logische resultaat, maar het venijn zat in de staart voor een kranig Alaves.



In de extra tijd gaf de thuisdefensie iets te makkelijk een hoekschop weg en dat werd genadeloos afgestraft door de bezoekers. De kleine Vazquez werd moederziel alleen gelaten in de zestien en kopte de 0-1 voorbij Alaves-keeper Sivera.



Door de zege en het gelijkspel van Girona eerder op de avond komt Real Madrid nu langszij in de stand. De Koninklijke staat op basis van het doelsaldo wel boven Girona.