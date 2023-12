Anderlecht grossiert in geblesseerde sleutelspelers: "Ik heb er geen verklaring voor"

Brian Riemer was "ongelofelijk trots" op de zege van Anderlecht tegen Cercle Brugge. Niet door de prestatie - die was behoorlijk matig, wel door hoe zijn ploeg ondanks een korf geblesseerden toch de 3 punten in eigen huis hield.

"Daarom spreek ik over de omstandigheden, ook door het slechte veld. Dat mag geen excuus zijn om niet te winnen, maar mooi spelen is dan niet makkelijk."

"Dat zijn sleutelspelers, hé, zoals onze aanvoerder (Delaney), terwijl we de echte kapitein (Vertonghen) al misten. En toch hebben we gewonnen tegen een ploeg die veel clubs in de problemen brengt."

" Thorgan Hazard was niet klaar om te starten en voor de rust verloren we Killian Sardella en Kasper Dolberg . We moesten Mats Rits tijdens de pauze in de kleedkamer laten en ook Thomas Delaney viel uit."

Er is geen eenduidige verklaring voor de vele blessures, maar de winterbreak is inderdaad goed getimed. We hebben het nodig. Het zag er zo slecht niet uit en hopelijk zijn de spelers fit voor de stage begin januari.

Uiteraard kon Riemer nog geen volledig medisch bulletin geven, maar hoe groot is de schade bij paars-wit? En vooral: hoe kan hij al dat blessureleed verklaren?

Riemer: "Ik zou je graag een uitleg geven, maar dat kan ik niet. Dolberg kreeg een stoot en dat lijkt me pech. Sardella had een spierprobleem, net als Delaney, zo lijkt het. Rits had voor de match al last en dat wisten we."

"Er is dus geen eenduidige verklaring, maar de winterbreak is inderdaad goed getimed. We hebben het nodig. Het zag er zo slecht niet uit en hopelijk zijn de spelers fit voor de stage begin januari."

Maar eerst mag Anderlecht een weekje uitblazen. De eerste helft van het seizoen is fraai geweest.

"Maar we hebben nog niets bereikt. Dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd", temperde de coach. "We kijken vooruit, maar die prima start levert ons nu nog niets op."