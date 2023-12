Efficiënt Anderlecht sluipt ondanks blessuregolf 2 punten dichter bij Union na zege tegen Cercle

Anderlecht - Cercle Brugge in een notendop:

Op slag van rust was diezelfde Dreyer niet koelbloedig genoeg om er 2-0 van te maken, maar de 1-0 halfweg was sowieso al gevleid.

Tussendoor trad Anderlecht bijzonder efficiënt op. Anders Dreyer had een zee van ruimte en frommelde de 1-0 na 10 minuten met wat geluk binnen.

Zaterdag werd Anderlecht in eigen huis weggeduwd door Racing Genk, vanavond kreeg het thuispubliek een déjà vu.

2-0: Anderlecht sluit 2023 af op 6 punten van de leider, Cercle Brugge geraakt niet in de top 6.

De blessures waren een flinke domper, voor de rest bloedde de match een beetje dood. Vazquez liet de lat nog even beven, Schmeichel behield zijn clean sheet.

Hoewel Cercle geen antwoord kon formuleren, lachte paars-wit toch vooral groen toen ook Thomas Delaney in de wachtkamer van de dokter verscheen.

Door blessures bij Killian Sardella en Kasper Dolberg had paars-wit al moeten schuiven en tijdens de rust bleef ook Mats Rits geblesseerd in de kleedkamer.

"We hebben Anderlecht voor de rust van de mat geveegd"

"We hebben alles gegeven en hebben goed gespeeld", analyseerde Cercle-coach Miron Muslic. "Maar we hebben onze momenten niet gegrepen en dat moet je doen tegen zo'n tegenstander. Zij hebben ons wel afgestraft."

"Maar kijk, Anderlecht speelt voor de titel en wij kunnen best leven met de 7e plaats in de stand. We blijven op dat elan doorgaan."

Hannes Van der Bruggen reageerde hoofdschuddend. "We hebben Anderlecht in de eerste helft van de mat geveegd. We waren heer en meester."

"Maar het is hun kwaliteit om die cruciale momenten te pakken en dat hebben ze gedaan."

"Ik denk dat we in de eerste helft 90 procent op hun helft speelden. We deden het prima, maar 2 keer enkele mindere minuten nekken ons."

"Een gelijkspel zat er zeker in, maar die 2e goal viel op een slecht moment. Daarna waren we niet meer gevaarlijk."