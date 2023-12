Recordinternational Jan Vertonghen: "Ik heb nooit op het punt gestaan om te stoppen bij de nationale ploeg"

Generatiegenoten als Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Toby Alderweireld zijn (tijdelijk) gestopt met de Rode Duivels, Jan Vertonghen nog niet. "Ik ben nog erg trots om voor de nationale ploeg te voetballen. Het EK in Duitsland is mijn streefdoel", onthult de 36-jarige verdediger in Extra Time.

Met meer dan 150 caps is Jan Vertonghen recordinternational bij de Rode Duivels. En daar wil hij nog wat matchen aan toevoegen.

Vertonghen heeft 153 caps verzameld voor België. Gaat hij de kaap van de 200 ronden?

"Neen", lacht Vertonghen in Extra Time. "Het EK in Duitsland is mijn streefdoel, om daar nog zo veel mogelijk interlands te spelen."

Verschillende generatiegenoten hebben de nationale ploeg vaarwel gezegd, Vertonghen heeft nooit aan stoppen gedacht. "Neen, echt niet", maakt hij duidelijk in de 500e aflevering van onze voetbalshow. "Ik zag ook geen reden."

Ik zag alleen Frank Vercauteren zitten. Toen werd ik even nerveus. Jan Vertonghen

Begin dit jaar kreeg Jan Vertonghen het wel even benauwd toen hij bij de bondscoach op de koffie ging. "Ik moest een kamer binnen en ik zag alleen Frank Vercauteren (technisch directeur, red) zitten. Toen werd ik even nerveus. Vercauteren lachte ook niet echt."

"Uiteindelijk hebben we een supertof gesprek gehad. Het gaf me heel veel energie om door te gaan. Ik heb nooit op het punt gestaan om te stoppen bij de nationale ploeg."

Ook niet na het faliekante WK in Qatar? "Neen, ik wou nog doorgaan. Ik voelde me nog te goed en ben nog altijd echt trots om Rode Duivel te zijn." (lees voort onder de tabel)

Rode Duivels met meeste matchen speler caps 1. Jan Vertonghen 153 2. Axel Witsel 130 3. Toby Alderweireld 127 4. Eden Hazard 126 5. Romelu Lukaku 113 6. Dries Mertens 109 7. Thibaut Courtois 102 8. Kevin De Bruyne 99 9. Jan Ceulemans 96 10. Timmy Simons 94

"Ik moet toch niet stoppen om de jeugd een kans te geven?"

Schrijfsels over zijn leeftijd zinnen Jan Vertonghen (36) niet. "De nationale ploeg is geen OCMW, het is tijd aan de jeugd..." De ervaren verdediger leest of hoort het niet graag. "Neen, de beste speelt", stelt hij. "Ik moet toch niet stoppen om de jeugd een kans te geven? Dat vind ik een slap excuus."

"Ik vind het nog altijd fantastisch om voor de Rode Duivels te spelen", herhaalt Vertonghen. "Het draait nu goed bij Anderlecht. Als ik gestopt zou zijn met de nationale ploeg zou ik me alleen maar afvragen waarom."

Trainer? Dat zit er echt niet in. Jan Vertonghen