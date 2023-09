Jan Vertonghen speelt vanavond zijn 150e wedstrijd voor de Rode Duivels. Onze recordinternational heeft al heel wat watertjes doorzwommen bij de nationale ploeg. Van zijn debuut in 2007 tegen Portugal, over een 3e plaats op het WK 2018 tot zijn 150e interland tegen Estland. 10 vragen over Super Jan Vertonghen!