Jan Vertonghen staat voor 150e interland: "Aan de 201 stuks van Ronaldo zal ik niet geraken"

2 juni 2007: de 20-jarige Jan Vertonghen maakt zijn debuut bij de nationale ploeg onder bondscoach René Vandereycken. Tegenstander in de EK-voorronde is Portugal, dat met 1-2 komt winnen in Brussel.

"150 is een speciaal nummer. Ik ben supertrots en blij dat ik straks hopelijk aan dat aantal geraak", vertelde hij gisteren in de aanloop naar België - Estland.

150 caps is indrukwekkend, maar buiten België zijn er meer spelers met een grote vaderlandsliefde. Cristiano Ronaldo (38) bijvoorbeeld zit aan meer dan 200 caps: 201 om precies te zijn.

"Neen, dat zal ik niet halen. Dat laat ik aan hem", lachte Vertonghen op het persmoment van de Rode Duivels.

De 36-jarige international erkent wel dat de jaren beginnen te wegen. "Elke interland die ik meepak, is fantastisch. Ik wil zeker niet stoppen tot het EK. Daarna zal ik zien waar ik sta en hoe ik mij voel."