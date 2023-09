Rode Duivels bijna zeker van EK na forfaitscore tegen kansloos Estland, Lukaku schiet twee keer raak

België - Estland in een notendop:

Vertonghen en Trossard verzilveren duivelse dominantie

Scoren in je 150e wedstrijd voor de Rode Duivels, kan het mooier? Na nauwelijks 3 minuten gaf Jan Vertonghen zijn jubileumwedstrijd extra glans met een rake kopbal op een hoekschop. Heerlijk moment voor de recordinternational én een droomstart voor de Rode Duivels. Een betere reactie na de miskleun tegen Azerbeidzjan had de jarige Domenico Tedesco niet kunnen wensen. Hij haalde Tielemans en Bakayoko uit de ploeg voor Mangala en Doku en die wissels bleken een schot in de roos. Vooral Doku maakte het de Estse defensie knap lastig. Nog voor de eerste 20 minuten om waren stond het al 2-0. Trossard ging aan het dribbelen op de rand van de zestien en poeierde de bal enig mooi in de kruising. Veel werd hem niet in de weg gelegd, maar het maakte de goal er niet minder mooi om. Het Belgisch overwicht was totaal, een zwak Estland werd omsingeld. Het was dan ook schrikken toen Anier plots, mede dankzij een flinke duw, Faes aftroefde en op de lat besloot. Meer dan een schoonheidsfoutje was het niet. De Rode Duivels bleven heer en meester. Kort voor de rust werd het zelfs bijna 3-0, maar Hein had een uitstekende reflex op een schot van Doku.

Tweeklapper voor Lukaku, De Ketelaere zet kers op de taart

Lukaku kwam tegen Azerbeidzjan voor het eerst in 16 EK- en WK-kwalificatiewedstrijden niet tot scoren en wou dat geen tweede keer op rij laten gebeuren. Käit gaf hem met onwaarschijnlijk balverlies een mooi cadeau, maar Hein was wél bij de les en hield de kersverse AS Roma-spits van de 3-0.



Ruim vijf minuten later had Lukaku zijn goaltje toch te pakken. Perfect gelanceerd door Mangala plaatste hij de bal met een gekruist schot buiten het bereik van Hein. Estland hing nu helemaal in de touwen.



De Belgische fans waren amper uitgevierd of ze mochten opnieuw juichen voor Lukaku. Twee minuten na zijn eerste maakte hij al zijn tweede van de avond. Met de rug naar doel krulde hij de bal in de draai voorbij Hein: 4-0.



Lukaku kreeg meteen na zijn tweeklapper een applauswissel en gaf het stokje door aan Openda. Die kreeg op aangeven van Doku al snel een uitgelezen kans op de 5-0, maar besloot oog in oog met Hein pal op de doelman.



De forfaitscore kwam er uiteindelijk toch, dankzij een andere invaller. Na een knap passje van Doku zette De Ketelaere Paskotsi erg fraai in de wind en vanuit een scherpe hoek nam hij ook Hein te grazen. De kers op de taart na een bijzonder overtuigende prestatie van de Belgen.