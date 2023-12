Jan Vertonghen "neemt Hoefkens niks kwalijk" na filmpje over Schmeichel: "Maar het is lelijk van Standard"

De bewuste beelden van Carl Hoefkens' speech over Kasper Schmeichel bereikten ook Jan Vertonghen. In de studio van Extra Time reageerde de Anderlecht-kapitein open op het voorval. "Als dat bij Anderlecht zou gebeuren, stap ik naar de marketingafdeling", vertelt Vertonghen, die vooral het verspreiden van de beelden kwalijk vond.

Het filmpje van Carl Hoefkens over Kasper Schmeichel blijft the talk of the town.

Ook Jan Vertonghen kwam in Extra Time nog een laatste keer terug op de beelden van de Standard-coach, die in de kleedkamer hard was voor de doelman van Anderlecht.

"Ik neem Hoefkens persoonlijk niets kwalijk", vertelt Vertonghen in Extra Time. "Wij worden ook gefilmd in de kleedkamer en je wilt niet weten wat ik allemaal al gezegd heb. In de rust gebeuren zulke uitspraken - erger dan deze - nu eenmaal."

"Maar het verspreiden van die beelden is wel lelijk van Standard", legt hij verder uit. "Als dat bij Anderlecht zou gebeuren, zou ik echt naar de marketingafdeling gaan en zeggen dat zoiets niet kan. Het is respectloos tegenover de speler in kwestie."