Doelman Tom Vandenberghe steekt hand in eigen boezem na blunders tegen Gent: "Excuses aan heel Kortrijk"

Al het hele seizoen lang een zeldzaam lichtpuntje bij KV Kortrijk, maar vandaag absoluut de pineut. Tom Vandenberghe bood Tarik Tissoudali bij beide tegengoals een eenvoudige binnentikker aan in de partij tegen KAA Gent en sloeg na de partij dan ook mea culpa. "Het is mijn slechtste wedstrijd sinds ik voor Kortrijk speel", vertelde hij achteraf.

"Het is mijn slechtste wedstrijd sinds ik voor Kortrijk speel en het is jammer dat dat nu moet gebeuren."

"Gent was misschien beter, maar ik zag de kopjes van mijn ploegmakkers naar beneden gaan bij de tweede goal en toen verdwenen we volledig uit de match."

En Vandenberghe? Die bleef met een nederlaag en een schuldgevoel achter. "Het is balen", stelde hij dan ook na de partij. "Als we die 2 goals niet slikken, is het een andere match."

Toch had de goalie een verklaring voor zijn foutje op de tweede goal. "Ik was aan het twijfelen of ik die bal moest klemmen of wegboksen, maar vanaf het moment dat je twijfelt als keeper, weet je dat het een doelpunt is."

"En als je al laatste staat en telkens op achterstand komt, dan weet je dat het moeilijk wordt. Het is gewoon geen goed jaar geweest en dit is mentaal lastig voor iedereen."

"Het is goed dat het nu winterbreak is. Zo kan iedereen eens in de spiegel kijken en kunnen we na Nieuwjaar opnieuw beginnen."

Duidelijk geraakt door een nieuwe nederlaag duwde de goalie ook nog mogelijke kritiek van zich af. "Ik steek er mijn hart en ziel in en soms speel je goed, maar wordt het toch nog 0-3 of 0-4. Dan denken mensen: 'Hij heeft er weer 3 binnen.'"

"Maar met alle respect, zelfs de beste doelman van België zou hier niet veel beter doen. Ik ben blij dat ik op een leeftijd ben gekomen dat ik het meeste wel kan plaatsen, maar vandaag doet het toch weer veel pijn."