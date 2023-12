Zielloos KV Kortrijk laat zich ook tegen Cercle Brugge naar de slachtbank leiden

Kortrijk won nog maar 2 keer dit seizoen. Naast Club Brugge op 21 oktober velde het op 29 september met Cercle ook die andere Brugse vereniging. 2-1 werd het.



Akpala coachte toen ook de ploeg na het ontslag van Edward Still. "Het moet met dezelfde middelen", stelt de interimaris. "Inzet, met z'n elven werken voor het team, veel fighting spirit."



"Ik besef dat het na enkele nederlagen moeilijk is voor sommige spelers om optimistisch te blijven. Maar dat is het werk van mij en de staf: de jongens doen geloven in hun kansen."



Kortrijk ging machteloos ten onder in het weekend tegen Genk (4-0). Akpala: "Daar kijken we niet meer naar. Elke wedstrijd is anders. We willen voor Nieuwjaar nog punten pakken."



Vanavond kan dat tegen Cercle, dinsdag ontvangt Kortrijk KAA Gent.