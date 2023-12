Kortrijk rouwt om Luc Vanderschommen, de keeper die het vaakst scoorde in de Belgische 1e klasse

Voormalig doelman Luc Vanderschommen is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn ex-club KV Kortrijk zaterdag laten weten. Vanderschommen is de doelman met de meeste goals in de 1e klasse.

Luc Vanderschommen debuteerde in 1976 in de hoogste klasse bij Cercle Brugge en speelde er 4 ier seizoenen. Met de Vereniging degradeerde hij in 1978, maar promoveerde een jaar later.

In 1980 verhuisde de doelman naar AA Gent, dat hij een jaar later ruilde voor Kortrijk. Daar bleef hij tot 1987, waarna Vanderschommen naar RWDM trok. Hij speelde nadien ook voor Heirnis Gent en Ronse.

Geen enkele doelman scoorde ooit vaker in de Belgische 1e klasse dan Luc Vanderschommen. Hij trapte tijdens zijn carrière 22 penalty's binnen, nog steeds een record voor een keeper in België.

Eind 1998 werd Vanderschommen trainer van Kortrijk in 1e klasse, maar hij kon de degradatie niet verhinderen. Het is zijn ex-club KVK die zaterdag het nieuws van zijn overlijden bekendmaakte.

"KV Kortrijk neemt vandaag met droefheid kennis van het overlijden van Luc Vanderschommen", laat de club weten. "Hij was begin jaren 80 zes seizoenen actief bij KVK als doelman. We wensen de familie en vrienden van Luc heel veel sterkte."