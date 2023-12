KAA Gent duwt KV Kortrijk nog dieper weg, Tissoudali pakt cadeautjes Vandenberghe uit

KV Kortrijk einde 0 - 2 KAA Gent 7' - Doelpunt - Tarik Tissoudali (0 - 1) 37' - Geel - Hugo Cuypers 43' - Geel - Aleksandar Radovanovic 56' - Doelpunt - Tarik Tissoudali (0 - 2) 60' - Verv. Lynnt Audoor door Kristiyan Malinov 69' - Verv. Abdoulaye Sissako door Felipe Avenatti 70' - Verv. Sheyi Ojo door Dion De Neve 78' - Verv. Hugo Cuypers door Gift Emmanuel Orban 78' - Verv. Malick Fofana door Archie Brown 78' - Verv. Hong Hyun-seok door Pieter Gerkens 83' - Verv. Isaak Davies door Djibi Seck Jupiler Pro League - speeldag 20 - 26/12/23 - 16:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 7' Tarik Tissoudali 0 - 1 Tarik Tissoudali 7' 56' Tarik Tissoudali 0 - 2 Tarik Tissoudali 56'

KV Kortrijk gaat met nog grotere zorgen 2024 in. Tegen KAA Gent ging doelman Tom Vandenberghe - een zeldzaam lichtpunt dit seizoen - twee keer de fout in. Tarik Tissoudali strafte genadeloos af en stuurt de Buffalo's als nummer 3 het nieuwe jaar in.

KV Kortrijk - KAA Gent in een notendop:

Sleutelmoment: KV Kortrijk is dit seizoen o zo kwetsbaar achterin en dat bleek vandaag alweer na amper 7 minuten. Vandenberghe lost een kopbal van De Sart op hoekschop en biedt Tissoudali dan al de openingstreffer aan. Man van de Match: Tarik Tissoudali scoorde beide Gentse doelpunten en was bovendien ook nog eens erg bedrijvig in balbezit. De Kortrijkzanen zagen geregeld sterretjes als de Marokkaan aan een slalom begon. Opvallend: In Kortrijk zullen ze blij zijn dat 2023 er bijna op zit. De West-Vlamingen wonnen in een volledig jaar slechts 6 keer. Opvallend (2): Roef en co. mogen juichen, want voor het eerst sinds 27 september houden de Buffalo's nog eens de 0 op verplaatsing in een competitiewedstrijd.

Feeststemming

Een tifo voor de wedstrijd moest het belang van de laatste partij van 2023 nog eens onderstrepen voor de thuisploeg. De KV Kortrijk-fans wilden niets liever van de Kerstman dan een driepunter en een laatste sprankeltje hoop op het behoud. Maar Tom Vandenberghe waande zich op tweede kerstdag nog volledig in feeststemming en duwde een kopbal van Julien De Sart al snel zomaar in de voeten van Tarik Tissoudali. De Marokkaan wist wel raad met die reuzenkans en frommelde de 0-1 al na amper 7 minuten tegen de touwen. De Kortrijkse hoop alweer aan diggelen, want dit seizoen won KVK nog niet als het op achterstand kwam. Toch probeerden de West-Vlamingen nog en moesten Gentse verdedigers tot 2 keer toe een bal van de lijn ruimen in de eerste helft.

Copy-paste

Toch zou een overwinning er ook vandaag niet inzitten voor KVK. In de eerste helft toonden de Gentse aanvallers nog genade voor de rode lantaarn, in de tweede helft volgde de doodsteek dan toch. Opnieuw ging Vandenberghe zwaar de fout in op een stilstaande fase - deze keer een botsende vrije trap van De Sart -, net als in de eerste helft was Tissoudali er als de kippen bij om te profiteren van het foutje. Copy-paste en 0-2, dus. De Kortrijkse hoofden gingen collectief naar beneden en de thuisploeg bood daarna op geen enkel moment nog weerwerk. 6 op 6 en een prettig eindejaar in Gent op de derde plek zo, in Kortrijk is de stemming minder vrolijk. Het bestuur kan op zoek naar de broodnodige versterkingen om de scheve situatie na Nieuwjaar recht te trekken.