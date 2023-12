UCI registreert Cian Uijtdebroeks bij Bora voor 2024, maar Belg wordt morgen gewoon voorgesteld bij Visma

Het is nog altijd onduidelijk of Cian Uijtdebroeks volgend jaar voor Bora-Hansgrohe zal rijden of toch voor Visma-Lease a Bike (de nieuwe naam van Jumbo-Visma). Morgen wordt hij voorgesteld op de mediadag van de Nederlandse ploeg, maar bij de Internationale Wielerunie gaan ze er voorlopig nog altijd vanuit dat Uijtdebroeks voor Bora zal rijden.

Enkele opmerkzame wielervolgers stelden vandaag vast dat de officiële website van de Internationale Wielerunie (UCI) Cian Uijtdebroeks voor 2024 nog altijd gewoon bij Bora-Hansgrohe plaatst.



Dat is ook wat de Duitse ploeg verwacht, "want hij heeft nog gewoon een lopend contract tot eind 2024".



Die mededeling kwam er meteen nadat Visma-Lease a Bike de transfer van Uijtdebroeks had aangekondigd. Zij gaan ervan uit dat het Belgische toptalent een vrij renner is, omdat hij zijn contract op 1 december heeft opgezegd.



Hoewel het spelletje touwtrekken nog geen winnaar heeft opgeleverd, laten de Nederlanders aan onze redactie wel weten dat Uijtdebroeks morgen gewoon aanwezig zal zijn bij hun ploegvoorstelling in Amsterdam.



Wat Uijtdebroeks heeft bij zijn presentatie heeft te vertellen over de hele zaak? Dat lezen jullie morgen meteen bij Sporza.