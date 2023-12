Cian Uijtdebroeks verbrak zelf zijn contract, maar Bora-Hansgrohe ligt dwars: "Hij blijft bij ons"

De transfer van Cian Uijtdebroeks is dan toch nog niet helemaal in kannen en kruiken, of dat willen ze ons bij Bora-Hansgrohe toch doen geloven.



Bij Jumbo-Visma kondigden ze zaterdag met toeters en bellen de transfer van de 20-jarige Belg aan (lees hieronder). Ondanks een lopend contract, dat pas eind 2024 afloopt, zou Uijtdebroeks al meteen naar de Nederlandse formatie trekken.



Bij Bora-Hansgrohe kunnen ze er niet om lachen. Op hun sociale media openen ze de oorlog met Jumbo-Visma met een kort statement.

"Cian is en blijft een renner van Bora-Hansgrohe, ook in 2024. Hij is contractueel aan de ploeg verbonden tot 31 december 2024."

Het management van Uijtdebroeks geeft op Instagram wat meer duiding bij de gang van zaken. "De overeenkomst met Bora-Hansgrohe is op 1 december verbroken", schrijven ze.

"De juridische procedure is al in gang gezet, de Internationale Wielerunie UCI is hiervan op de hoogte."

"Cian is gerust op de goeie afloop van de lopende procedure, maar hij zal zich voorlopig van verdere commentaar onthouden. Hij kijkt uiteraard wel uit naar zijn toekomst bij Visma-Lease a Bike."

De vraag is nu hoe hard ze het bij Bora-Hansgrohe willen spelen. Blijven ze dwarsliggen en belandt de zaak voor de rechtbank? Of komt er alsnog een soort minnelijke schikking?