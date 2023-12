Patrick Lefevere kritisch voor transfer van Uijtdebroeks: "De UCI moet haar regels toepassen"

Gisteren dropte Cian Uijtdebroeks een serieuze bom in de wielerwereld door een transfer van Bora-Hansgrohe naar Jumbo-Visma aan te kondigen. Zijn huidige team ontkende die overstap echter.

Ook een dag later is de storm nog niet gaan liggen. Patrick Lefevere is op X kritisch voor de actie van Uijtdebroeks en co.

"Cian Uijtdebroeks heeft een contract tot 2024", stelt hij. "Cian en zijn manager kenden de situatie. Nu moet de UCI haar eigen regels toepassen. Enkel als 3 partijen akkoord gaan, is er sprake van een transfer."

Daarmee verwijst Lefevere naar het feit dat 3 partijen akkoord moeten gaan voor een transfer in de wielerwereld: de renner, zijn huidige team en zijn toekomstige team. Dat is hier dus niet het geval.