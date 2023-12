Was situatie bij Bora onhoudbaar voor Uijtdebroeks? "Hij werd gepest, andere renners hadden anti-Cian-groepje"

Cian Uijtdebroeks wil absoluut de deur van Bora-Hansgrohe achter zich dichtslaan. Met zijn plotse transfer naar Jumbo - Lease a Bike volgend seizoen, verraste hij de wielerwereld én zijn eigen ploeg. Maar was die zet wel zo verbluffend? "Ik heb bronnen die zeggen dat hij een buitenbeentje was", vertelt wielrenner en journalist Thijs Zonneveld in de podcast In het Wiel.