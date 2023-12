"Als ik in het voetbal zat, was ik nu rijk", liet Patrick Lefevere al meermaals optekenen.

"The Godfather" doelt daarmee op het feit dat hij al een fortuin had kunnen verdienen als er bij wielertransfers ook een transfersom zou gemoeid zijn.

In het wielrennen is een contract - in tegenstelling tot het voetbal - heilig. Renners wisselen normaal gezien enkel van ploeg als hun contract afloopt. Daarom dat de transfersaga rond Uijtdebroeks met argusogen bekeken wordt in de wielerwereld.

Is een systeem met transfersommen in de toekomst nog tegen te houden in de koers?

"Ik hoop het en ik denk ook niet dat we noodzakelijkerwijs op weg zijn naar een situatie zoals in het voetbal waar er echt met transfersommen wordt gewerkt", zegt Frank Hendrickx, hoogleraar aan de KU Leuven gespecialiseerd in arbeidsrecht en sportrecht.

"Als juristen stellen we ons grote vragen bij de heel hoge transfersommen in het voetbal, die helemaal los staan van de contractuele schade die andere partijen daarbij oplopen. Die hoge transfersommen zijn zeker juridisch gezien geen voorbeeld om over te nemen in het wielrennen."