Club Brugge heeft opvolger Vincent Mannaert beet: Bob Madou wordt nieuwe CEO

Club Brugge heeft zijn opvolger voor Vincent Mannaert beet. Bob Madou (41) wordt aan het einde van het seizoen de nieuwe CEO van blauw-zwart, waar hij al enkele jaren aan de slag was. Opvallend: Madou zal de enige CEO zijn - het sportieve luik komt in handen van een Chief Sports Officer.

Bob Madou is allerminst een onbekende binnen het Belgische voetbal.



In het verleden vervulde hij al enkele belangrijke posities bij de KBVB en in 2018 ging Madou voltijds aan de slag bij Club Brugge als Chief Business Officer.



Daar maakte de Bruggeling indruk met zijn organisatorisch en commercieel inzicht - Madou lanceerde onder meer het geroemde Club Media House - en werkte hij zich op als een belangrijk klankbord voor bestuursduo Bart Verhaeghe - Vincent Mannaert.

Nadat die laatste vorige maand zijn afscheid aankondigde, kwam de naam van Madou snel op tafel als potentiële opvolger.



Opvallend: iedereen ging ervan uit dat Club de CEO-titel van Mannaert zou verdelen over twee verschillende personen, maar dat is nu toch niet het geval.

Madou wordt de enige CEO en zal een Chief Sports Officer onder zich krijgen. Wie dat wordt, is tot dusver nog niet bekend. Ook het takenpakket van huidig CFO Nicky Laukens wordt uitgebreid.