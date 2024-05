LIVE: Abe laat openingsgoal liggen voor RWDM, Van Genechten scoort bijna voor Eupen

Afscheidswedstrijd voor Eupen

Eupen speelt vanavond zijn afscheidsmatch in 1A. Na acht seizoenen in de Jupiler Pro League viel vorige week het verdict: degradatie. In een beladen en cruciale wedstrijd tegen Kortrijk ging Eupen vorige week onderuit en daarmee was het lot van de ploeg uit de Oostkantons bezegeld. Kan het zijn supporters nog een mooie uitwuifwedstrijd bieden of wordt het een einde in mineur?