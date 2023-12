Adrie van der Poel blijft kalm na onemanshow van zijn zoon: "Het zag er in ieder geval goed uit"

Na een halve ronde had hij iedereen al tegen het canvas gemept in Herentals. Mathieu van der Poel kwam snoeihard het veld weer in.

Ook Adrie van der Poel was onder de indruk van zijn zoon. "Het zag er in ieder geval goed uit", blijft de oud-wereldkampioen rustig.



"Hij heeft 3 maanden in Spanje achter de rug. We bellen of sms'en wel, maar ik wilde eerst nog zien hoe hij er voor stond."



Na de eerste passage in de materiaalpost wist Adrie van der Poel hoe laat het was.

"Conditioneel wisten we dat hij in orde is. En buiten een foutje is er ook niet veel gebeurd."



"Hier kunnen we gigantisch mee voort", concludeert Van der Poel senior.