Mathieu van der Poel: "Wij moeten ons aanpassen aan de crosskalender, niet omgekeerd"

Het was al even geleden dat Mathieu van der Poel nog eens met de (Belgische) pers gesproken had. Op stage in Spanje onderbrak de dubbele wereldkampioen vandaag die stilte. De 28-jarige Nederlander duikt vanaf 22 december het veld in.

Mathieu van der Poel is al bij al nog jong, maar in het veld is hij zeker al een ancien. Kriebelt het dan nog, zo'n twee weken voor het startschot van zijn veldritseizoen? "Daar doe ik het al iets te lang voor", lacht MVDP de vraag weg, "en misschien heb ik het hier ook iets te veel naar mijn zin in Spanje." "Vorige week ben ik een paar dagen naar België teruggekeerd en heb ik 1 crosstraining gedaan. Vandaag heb ik voor de 2e keer hier in Spanje op het strand getraind." "Mijn vorm op de weg is goed, maar dat is niet altijd een referentie voor de cross. De basis is wel in orde."

Het WK en dat record is een van de redenen waarom ik blijf crossen. Voor de rest heb ik niet veel doelen in het veld. Mathieu van der Poel

De climax van Van der Poel z'n crosskalender ligt in het eerste weekend in februari. Dan aast hij in Tabor op een zesde wereldtitel. "Ik zal sowieso mijn beste vorm moeten hebben op het WK, of Wout van Aert en Tom Pidcock nu meerijden of niet. Ik moet 100 procent zijn." Het record van 7 wereldtitels - op naam van Eric De Vlaeminck - is een duidelijke trigger. "Het is een van de redenen waarom ik blijf crossen. Voor de rest heb ik niet veel doelen in het veld." "Dat record is een grote uitdaging, maar gewoon wereldkampioen worden ook", aldus Van der Poel, die geen bocht verwacht bij de rest van de G3. "Meestal hou je vast aan je planning. Ik vermoed dat ze het WK niet zullen rijden, maar dat verandert niets aan mijn voorbereiding."

veldritkalender Mathieu van der Poel 2023-2024 datum wedstrijd live te volgen bij Sporza vrijdag 22 december Exact Cross Mol livestream zaterdag 23 december Wereldbeker Antwerpen livestream dinsdag 26 december Wereldbeker Gavere livestream donderdag 28 december Superprestige Diegem livestream vrijdag 29 december Exact Cross Loenhout livestream zaterdag 30 december Wereldbeker Hulst (Ned) livestream maandag 1 januari X²O-trofee Baal livestream donderdag 4 januari X²O-trofee Koksijde livestream zondag 7 januari Wereldbeker Zonhoven samenvatting zondag 21 januari Wereldbeker Benidorm (Spa) samenvatting zaterdag 27 januari X²O-trofee Hamme livestream zondag 28 januari Wereldbeker Hoogerheide (Ned) livestream zondag 4 februari WK Tabor (Tsj) livestream

Minder en minder?

Zegt Paul Herygers: "Ooit wordt Mathieu van der Poel weer voltijds crosser." De Nederlander lachte vandaag smakelijk bij die uitspraak. "Ooit, misschien in de verre toekomst. Maar nu zit het zeker niet in mijn hoofd." "Het kan ooit, als ik het uitbollen mag noemen met wat MTB'en in de zomer. Ik doe het nog altijd graag, maar het moet nut blijven hebben." "Als de ploeg denkt dat ik een beter niveau kan halen zonder cross, dan is dat iets om over na te denken. Eens een rustige winter in Spanje zou ook eens deugd doen." "Maar ik heb mijn beste wegseizoen achter de rug mét een crosswinter. Daarom doe ik het nog steeds." "Ik geloof niet dat het een negatief effect heeft, zeker voor mij niet. Ik kan altijd competitie gebruiken, al kost het natuurlijk wel energie."

Als de ploeg denkt dat ik een beter niveau kan halen zonder cross, dan is dat iets om over na te denken. Maar ik heb mijn beste wegseizoen achter de rug mét een crosswinter. Daarom doe ik het nog steeds. Mathieu van der Poel

Waar crossen een tijdje terug bijna als een noodzaak werd bestempeld voor een wegrenner, lijkt terugschroeven nu het mantra. "Het is een trend", knikt Van der Poel, "maar nogmaals: crossen hoeft niet nadelig te zijn. Al zijn er zoveel goeie wegrenners die het niet doen. Je hebt opties." Van der Poel kan niet zeggen hoeveel crossen hij de voorbije weken al gezien heeft. "Meestal waren het fragmenten, maar ik heb het wel gevolgd. Het is al een mooi seizoen geweest met veel verschillende winnaars." "Baloise-Trek Lions is me in de breedte opgevallen. Ze hebben hun voorbereiding goed aangepakt. En wat Eli Iserbyt doet, is mooi. Hij rijdt alles en klaagt niet echt. Dat mag vermeld worden."

Dreigement van de UCI