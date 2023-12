Thorgan Hazard blijft beschikbaar voor de Rode Duivels: "Zal de kans met beide handen grijpen"

Een jaar geleden speelde Thorgan Hazard voorlopig zijn laatste interland. Hij ging mee ten onder op het WK in Qatar.

Sinds Domenico Tedesco aan het roer staat van de nationale ploeg is er geen sprake meer van Hazard.

In La Tribune doet de flankaanvaller zijn verhaal: "De bondscoach heeft me opgebeld voor zijn eerste selectie en me verteld dat ik geen deel zou uitmaken van zijn kern. Ik speelde toen voor PSV en kampte met een blessure."

"Hij zei ook dat hij andere profielen wilde zien voor mijn positie. Dat vond ik eerlijk, dat apprecieerde ik."

Na zijn blessure bleef een nieuw telefoontje uit. "Ik ben niet iemand die makkelijk opgeeft", gaat Hazard voort in het voetbalprogramma van de RTBF. "Ik ga er alles aan doen om draad weer op te pikken bij de Rode Duivels."