Tedesco houdt deur open voor Alderweireld en Mertens: "Maar de plaatsen zijn duur"

Moeilijke knopen moest bondscoach Domenico Tedesco niet doorhakken in vergelijking met de vorige interlandbreak. Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zijn nog altijd geblesseerd.

Omdat er ook bij wat andere internationals een vraagteken staat, bestaat de selectie uitzonderlijk wel uit 26 namen. Het geeft de bondscoach de kans om Alexis Saelemaekers, Zinho Vanheusden en Aster Vranckx weer op te roepen.

Vanheusden is een optie die de bondscoach achter de hand houdt indien Jan Vertonghen toch niet op tijd fit raakt. De verdediger van Anderlecht kreeg een stevige tik op de enkel, "maar we denken dat we hem kunnen klaarstomen voor de kwalificatiematch tegen Azerbeidzjan".

"Alexis Saelemaekers is erbij als rechtsachter", aldus de bondscoach. "Hugo Siquet deed het goed op die positie, maar de beloften staan voor twee belangrijke duels. Aster Vranckx maakte een goede indruk bij Wolfsburg. We nemen hem mee, omdat Charles De Ketelaere geblesseerd is."