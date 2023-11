Bondscoach Tedesco tovert 26 namen uit zijn hoed: geblesseerde Vertonghen erbij, net als Vermeeren

clock 12:16 12 uur 16. Kort samengevat. Dat was het voor de bondscoach. Om even samen te vatten: - Tedesco riep 26 namen in plaats van 24 op - Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden zijn er weer bij - De deur blijft openstaan voor Alderweireld en Mertens - Een terugkeer van Thorgan Hazard wordt moeilijk, vanwege de grote concurrentie op zijn positie . Kort samengevat Dat was het voor de bondscoach. Om even samen te vatten:

- Tedesco riep 26 namen in plaats van 24 op

- Aster Vranckx, Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden zijn er weer bij

- De deur blijft openstaan voor Alderweireld en Mertens

- Een terugkeer van Thorgan Hazard wordt moeilijk, vanwege de grote concurrentie op zijn positie

clock 12:14 12 uur 14. Staan er vraagtekens bij Onana? "Ja, want hij heeft wat kleine problemen met zijn kuit. Hij is klaar, maar we moeten het dubbelchecken."

clock 12:13 12 uur 13. Krijgt Doku wat rust na een druk programma bij City? "Daar zullen we rekening mee houden", zegt de bondscoach. "Veel spelers hebben weken met twee wedstrijden achter de rug. Hij doet het goed, maar we houden er bij alle spelers rekening mee. Het grote doel is Azerbeidzjan. We willen het goed doen tegen Servië, maar Azerbeidzjan is belangrijker."

clock 12:12 12 uur 12. Wat als Vertonghen niet fit raakt voor Servië? "Ik zoek een verdediger die goed kan verdedigen", aldus de bondscoach. "Dat is old school, maar dat is belangrijk. Iedereen in de selectie heeft het potentieel om dat te doen."

clock 12:11 12 uur 11. Kan je Hazard als nummer 10 zien? "Als we met een 10 spelen, dat zullen we soms doen. Dan kan Hazard spelen, maar dan nog is er veel concurrentie met De Bruyne, De Ketelaere, Tielemans, Trossard. Zelfs Vermeeren kan er spelen. Het is gemakkelijk om te zeggen dat hij zijn plek verdient, maar de plaatsen zijn duur. We hebben maar 20 veldspelers voor het EK. We volgen hem en we dagen onszelf uit om te kijken waar we kunnen verbeteren."

clock 12:09 12 uur 09. Theate had wat kleine problemen, waardoor hij wat rust heeft gekregen. Maar hij speelde net als Batshuayi, dus we hebben hen opgeroepen. Domenico Tedesco.

clock 12:09 12 uur 09. "Ik ben blij dat Thorgan Hazard terug is en sterk presteert. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem. Maar wie neem je weg op zijn positie? Doku, Bakayoko, ... Trésor en Balikwisha spelen ook goed. De lijst voor zijn positie is zwaar."

clock 12:07 12 uur 07. Een terugkeer van Alderweireld of Mertens? Hoe zit het met Alderweireld en Mertens? "Ik heb Toby al meerdere keren gesproken. Hij laat de deur open en als ik het nodig heb, kan ik altijd naar hem bellen. Dat is een goed gevoel om in het achterhoofd te houden." "Ook voor de anderen is de deur niet gesloten. Maar voor Mertens hebben we veel kwaliteit op zijn positie. Het is nog altijd mogelijk."

clock 12:06 12 uur 06. Trossard was er door een blessure niet bij de vorige keer, nu staat hij weer bij de 26 namen. "Hij maakte en goede indruk tegen Estland en Azerbeidzjan. We weten dat hij wat blessures had, maar hij is nu klaar. Hij speelde in de Champions League met Arsenal en scoorde."

clock 12:05 12 uur 05. Vranckx en Saelemaekers erbij. Vranckx en Saelemaekers zijn er weer bij. "Alexis is er als rechtsachter. We zagen dat Siquet het goed deed, maar de beloften staan voor een belangrijke wedstrijd." "Aster speelde goed bij Wolfsburg en maakte en goede indruk. Daarom nemen we hem mee. De Ketelaere is geblesseerd, dus moesten we wisselen."



"Aster speelde goed bij Wolfsburg en maakte en goede indruk. Daarom nemen we hem mee. De Ketelaere is geblesseerd, dus moesten we wisselen."

clock 12:04 12 uur 04. Geen grote verrassingen. Zinho Vanheusden is erbij, omdat er nog een vraagteken staat bij Vertonghen, bevestigt de bondscoach. "We zijn positief dat we hem kunnen klaarstomen voor Azerbeidzjan", klinkt het.

clock 12:02 12 uur 02. 26 namen in plaats van 24. Omdat er een korte campagne is, roept Domenico Tedesco 26 namen op.

clock 11:59 11 uur 59. Geen Vertonghen? Haalt Jan Vertonghen de selectie van de Rode Duivels? De verdediger van Anderlecht herstelt nog van een tik op zijn enkel tegen Cercle Brugge. Er werd geen schade vastgesteld, maar de bondscoach zou de recordinternational misschien wel rust kunnen gunnen.