Onze analisten waarschuwen voor mogelijk loodzwaar parcours na groepsfase: "Want poule winnen is een must"

"Veel beter hadden we niet kunnen loten", stemt Peter Vandenbempt in. "De poule winnen, is de enige ambitie die België mag hebben."

"Als je naar alle groepen kijkt en je vraagt aan een neutrale supporter wat de makkelijkste groep is, dan zal die "E" zeggen. Neen, ik zie voorlopig geen concurrent voor de eerste plek in de poule."

"De trainer zal het nooit toegeven of zeggen, maar wij mogen het wel: het is gewoon een makkelijke groep", steekt Gert Verheyen van wal na de loting in Hamburg.

Makkelijke groep, loodzware knock-outfase?

Zijn collega-analist vreest vooral een ploeg uit de play-offs. "Mocht Oekraïne zijn ding doen en erbij komen, is dat wel een ploeg waarvan je kan verliezen. Van de andere landen moeten we gewoon winnen."

"Ze zijn voor Zwitserland geëindigd, wat ook altijd een stevige tegenstander is. Bij Slovakije heb je toch ook Skriniar en Lobotka van respectievelijk PSG en Napoli rondlopen. Dus het is niet dat het slechte ploegen zijn."

De twee tegenstanders die de Belgen wel al kennen, zijn niet dé klinkende namen in de voetbalwereld. Wat mogen we ervan verwachten?

Zweven zullen de Belgen zeker niet doen, dat gaf de bondscoach al aan. Toch zal er hier en daar al gedroomd worden van wat volgt na de groepsfase.

"Als je je groep wint - daar gaan we toch van uit - dan speel je tegen de derde uit groep A, B, C of D", schetst Vandenbempt de situatie.

In dat geval zou het vervolg van het EK een pak zwaarder kunnen worden voor België.

"Uit groep B zou dat zomaar Spanje, Kroatië of Italië kunnen zijn. Uit D kan het Frankrijk of Nederland zijn als een van hen het laat afweten."

Mochten de Duivels toch tweede worden in de groep, dan wacht de tweede in groep D. Ook dan is de kans dus groot dat ze Frankrijk of Nederland tegen het lijf lopen.

Tot slot: als België groepswinnaar wordt en ook de 1/8e finale tot een goed einde brengt, wacht een confrontatie met de winnaar uit groep D of de tweede uit groep F. Nederland, Frankrijk (in D) en Turkije en Portugal (uit groep F) lonken.

De topaffiches zullen ongetwijfeld niet uit blijven als ze ver willen raken, maar eerst krijgen de Belgen drie must wins te verteren in Duitsland.