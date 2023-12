Rode Duivels hopen maar beter op C4: alles wat je moet weten over de EK-loting

Hoe zijn de landen verdeeld bij de loting?

Voorts zijn er 3 EK-tickets die nog uitgedeeld moeten worden aan de winnaars van de play-offs in maart . Die landen zitten bij de loting in pot 4.

België zit als reekshoofd in pot 1 en ontloopt in de groepsfase al zeker Portugal, Frankrijk, Spanje en Engeland. Duitsland zit als gastland ook in pot 1 en is al zeker dat het terechtkomt in groep A.

Volgend jaar mogen 24 landen meedoen aan Euro 2024, daarvan kennen we er al 21. Bij de loting zijn er 4 potten, samengesteld op basis van de resultaten in de EK-kwalificaties.

Hoe verloopt de loting?

Dankzij die positie weten we meteen nadat België uit de bus is gekomen, waar en wanneer de Rode Duivels hun duels zullen spelen.

Daarnaast zijn er bij de loting nog 6 potten (A, B, C, D, E en F) om de positie van elk land in een groep te bepalen. Elke pot telt 4 balletjes (bv. B1, B2, B3 en B4). Enkel pot A bevat slechts 3 balletjes, omdat positie A1 al ingenomen is door gastheer Duitsland.

Het eerste land dat uit pot 1 wordt getrokken komt in groep B terecht (want Duitsland zit in groep A), het volgende land in groep C enzovoort. Hetzelfde patroon herhaalt zich bij potten 2, 3 en 4.

De procedure voor de loting van zaterdag is eenvoudig. Eerst worden alle landen uit pot 1 aan een groep toegewezen, daarna pot 2 en pot 3 en eindigen doen we met pot 4.

Waarop moeten (de fans van) de Rode Duivels hopen?

Het is niet zo dat de Rode Duivels dan Tubeke kunnen gebruiken als uitvalsbasis, want elk land is verplicht om een basiskamp te hebben in Duitsland. Maar voor de fans zijn het de beste scenario's.

Duitsland is als buurland een interessant gastland voor de supporters van de Rode Duivels, want maar liefst 4 stadions liggen een steenworp voorbij de grens: in Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen en Keulen.

Wat is dan het slechtste scenario? Hopelijk wordt België niet gekoppeld aan B2, C2, D2 of F4, want dan spelen Romelu Lukaku en co geen enkele keer in de groepsfase in een van die 4 steden.



Het droomscenario is alvast C4. Als de Rode Duivels dan hun groep winnen, spelen ze ook de 1/8e finale en de eventuele kwart- en halve finale net over de grens met Duitsland. Bovendien mag de winnaar van groep C het opnemen tegen een van de beste derdes.



Dat voordeel hebben ook de groepswinnaars van B, C, E en F. Dat kan natuurlijk ook tegenvallen. Zo trof België op Euro 2020 met Portugal de derde uit de groep des doods met ook nog Frankrijk, Duitsland en Hongarije.