Pro League presenteert gids "Proud to be onside" vol tips voor LGBTQIA+-vriendelijk klimaat: "Voor alle sportclubs"

vr 17 mei 2024 15:24

Op de IDAHOT 2024, de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie, zet de Pro League haar engagement voor diversiteit, inclusie en respect extra in de verf. De vereniging van profvoetbalclubs in België overhandigde een gids vol tips voor een LGBTQIA+-vriendelijk klimaat in sportclubs aan minister van Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten.

"Ons voetbal is er voor iedereen", verwoordde CEO Lorin Parys. "We hebben 4 miljoen fans en willen dat zij allemaal hun passie kunnen beleven, terwijl ze zichzelf kunnen zijn. In onze stadions en daarbuiten."



Vorige week zette de belangenvereniging van ons profvoetbal al die boodschap in de kijker door de cornervlaggen en de kapiteinsbanden in de bekerfinale en bij de vorige speeldag in de Jupiler Pro League, de Lotto Super League en de Challenger Pro League in de regenboogkleuren te tooien.



De Pro League koppelt daaraan evenwel ook concreet beleid, stelde Parys. Dit doet het onder meer met een nieuwe gids “Proud to be onside”, die niet alleen voetbalclubs, maar ook andere sportclubs op weg helpt om een LGBTQIA+-vriendelijk klimaat te creëren.

Helaas is dit nog steeds niet vanzelfsprekend. We stellen de gids ter beschikking van alle sportclubs die er willen van gebruikmaken. CEO Lorin Parys van Pro League

“Een bevraging van het Europese Bureau voor de Grondrechten toonde vorige week aan dat dit helaas nog steeds niet vanzelfsprekend is."



"Meer dan ooit reiken we daarom onze voetbal- en sportclubs tools aan om een LGBTQIA+-vriendelijk klimaat te creëren op de club."



"Samen met onze partnerorganisatie Out For The Win (OFTW ijvert voor meer inclusie, participatie en toegankelijkheid van en voor LGBTQI+-sporters in de sportwereld, red) maakten we de nieuwe gids op."



"We stellen die ter beschikking van alle sportclubs die er willen van gebruikmaken."



(lees voort onder foto)

Union, SK Beveren, Lommel en Cercle