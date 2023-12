Tedesco wil niet gaan zweven na EK-loting: "Favoriet op papier vertaalt zich niet altijd naar het veld"

"Roemenië is dan niet de sterke ploeg van heel wat jaren geleden, maar het won zijn groep. Dus we zullen zien ..."

"Slovakije moest enkel Portugal voor laten gaan in de kwalificatie en verloor enkel zijn twee wedstrijden ertegen. 1-0 en 3-2, dan nog. Het is maar een voorbeeld dat niets makkelijk zal gaan."

"Op papier zijn we favoriet", geeft hij dan ook toe. "Maar ik zit lang genoeg in het voetbal om te weten dat op papier zich niet altijd vertaalt naar het veld."

De bondscoach zag dat zijn ploeg toplanden in de overige potten ontweek en met Slovakije, Roemenië en een land uit de play-offs erg haalbare kaarten treft in de groepsfase.

"Ik heb genoten van de loting", vertelt Domenico Tedesco in Hamburg.

De focus zal eerst op de twee tegenstanders liggen die we al kennen.

Dat de Rode Duivels hun laatste tegenstander in de groepsfase nog niet kennen, vindt Tedesco geen drama.

"In maart zullen we het wel weten", haalt hij zijn schouders op. "De focus zal eerst op de twee tegenstanders liggen die we al kennen."

En dan zal de bondscoach en zijn staff de play-offwedstrijden onder een vergrootglas bekijken. Al heeft Tedesco al een sterke ploeg aan het we

"Ik zag de match tussen Oekraïne en Italië. Een 0-0 van een hoog niveau. Oekraïne is een sterk team dat met Mudryk een ster van 100 miljoen euro heeft bij Chelsea."

Al blijft het een vraagteken of het land de grote winnaar wordt in 'pad B' met ook Israël, Bosnië-Herzegovina, en IJsland.

Ook nog geen zekerheid: waar het basecamp zich zal bevinden. "Die beslissing volgt in de komende weken", besluit de bondscoach.