SpielerAI met de EK-loting: wat zijn de zwaarste en lichtste loting voor België volgens ChatGPT?

In onze zoektocht naar de zwaarste en lichtste loting voor de Rode Duivels gingen we te rade bij het AI-programma ChatGPT.



Op de vraag wat de zwaarste route zou zijn richting een mogelijke Europese titel werd volgende poule opgediept: Turkije uit pot 2, Nederland uit pot 3 en titelverdediger Italië uit pot 4.



Turkije kreeg in pot 2 de voorkeur op Denemarken, omdat de Turken indruk hebben gemaakt in een zware groep, met onder meer Kroatië en Wales. De Denen zouden wel de zwaarste tegenstander in de 1/8e finale kunnen zijn.



ChatGPT ziet België vervolgens in de kwartfinales uitkomen tegen gastland Duitsland, in de halve finales tegen Kroatië en in de finale tegen het onvermijdelijke Frankrijk. Als de Duivels ook díe match nog zouden winnen, dan mogen ze zich zonder twijfel de verdiende kampioen noemen.