"Yes, absolutely": Frustraties bij Belgische fans na moeizame ticketverkoop voor EK-matchen

5 december is de dag waarop de loyale fans van de Rode Duivels een eerste kans kregen op tickets voor de groepsmatchen tegen Slovakije, Roemenië en tegenstander X.

Michael Vandersteen, voorzitter van de grootste supportersclub van de Duivels, zat om 11 u klaar aan zijn laptop.

"Alles moet werken. Het is altijd een beetje spannend, want je wil toch de juiste code ontvangen", deelde hij dan al, zonder het te beseffen, profetische woorden.

De code die hij ontving van de KBVB, bleek niet correct. "Yes, absolutely", was de code die in zijn mailbox zat.

Andere supporters kampten met hetzelfde probleem. Wie wel geluk had, kon alleen een ticket voor zichzelf kopen. Hierdoor konden fans verschillende codes niet aan elkaar koppelen om zo samen te zitten.

"Het is heel omslachtig om het telkens individueel te doen", zuchtte Vandersteen, die het uiteindelijk voor bekeken hield. "Dit is het 5e toernooi en nog nooit is het zo moeilijk geweest als nu."

"Er is vanochtend een technisch probleem geweest waardoor een deel van de supporters niet meteen de juiste code heeft ontvangen", gaf de KBVB toe.

"Gelukkig is dat nu in orde. Onze fans die in de eerste wave zitten, kunnen nu één ticket voor elke wedstrijd van de groepsfase bestellen."