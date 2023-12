UCI schorst Maxim Van Gils 25 dagen na zijn vuistslag in Japan

Veel aandacht voor de Belgen op 14 oktober in Japan. Edward Theuns (Lidl-Trek) won toen het Japan Cup Criterium en ook Van Gils speelde een hoofdrol.

De 24-jarige Belg kwam als 10e over de meet en deelde meteen na de aankomst een slag uit aan de Griek Georgios Bouglas. Die had hem in de sprint bijna ten val gebracht. Hij raakte hem op de achterkant van zijn helm.

Van Gils besefte na het incident meteen dat hij in fout was. "Ik heb spijt van wat ik gedaan heb en heb me bij de wedstrijdjury geëxcuseerd", klonk het toen. "Ze hebben me een boete opgelegd en ik zal wat UCI-punten verliezen. Ik accepteer die sanctie en heb mijn lesje geleerd. Het was een reactie op het gevaarlijke gedrag van een andere renner, een reactie in het heetst van de strijd, maar een verkeerde reactie."

De UCI opende een disciplinair onderzoek en dat is nu afgerond. "Op videobeelden van het incident was te zien hoe Maxim Van Gils een andere renner achterop zijn helm sloeg bij de finish", aldus de Internationale Wielerunie in een mededeling. "De renner erkende de overtreding van het UCI-reglement en accepteerde de sanctie voorgesteld door de UCI."